"Чимало книжок затоплено": ураган у Харкові пошкодив склад відомого видавництва

Харковом увечері 12 липня прокотився потужний ураган. Він зірвав частину даху складу відомого книговидавництва.

За словами співвласниці видавництва Vivat Юлії Орлової, чимало книжок затоплено, передає 24 Канал.

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Постраждало видавництво Vivat

Реальний обсяг збитків можна буде назвати тільки після інвентаризації. Орлова пояснила, що ще потрібно зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можливо врятувати.

Через ці роботи відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються.

Співвласниця Vivat попросила замовників поставитися із розумінням, якщо посилка прибуде пізніше, ніж зазвичай. Співробітники Vivat на зв'язку й оперативно надаватимуть інформацію.

Ураган пошкодив склад Vivat / Фото Юлія Орлова

Нагадаємо, що сильна негода з бурею у Харкові призвела до затоплення вулиць, повалених дерев, перебоїв з електроенергією, постраждалих і навіть жертв.

Так, у Чугуївському районі внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка. У самому Харкові зірвало дах приватного будинку, постраждали 3 людини. Внаслідок падіння дерева травмована 7-річна дівчинка. Крім того, внаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови.

У Харківській області станом на ранок 13 липня без електроенергії залишалося близько 30 тисяч абонентів.