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На які регіони суне негода?

За прогнозами синоптиків регіональних метеорологічних центрів, у другій половині дня 13 липня та протягом доби 14 липня у кількох регіонах можливе погіршення погодних умов. Негода накриє Харківщину, Рівненщину, Львівщину та місто, Івано-Франківщину, Тернопільщину і Чернівці. У зв'язку з цим оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

У Харківській області 13 липня прогнозується гроза, вдень можливий град та шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду.

Подібна ситуація очікується і в Рівному та області. У другій половині дня 14 липня передбачаються грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

У Львові та області грози триватимуть із вечора 13 липня до кінця наступної доби. Також можливий град і буревій теж 15 – 20 метрів за секунду.

На Івано-Франківщині у понеділок, 14 липня, очікуються короткочасні дощі з грозами, а також вітер до 20 метрів за секунду. Температура вдень становитиме +27 – +29 градусів. У високогір’ї Карпат трохи прохолодніше – від +18 до +23 градусів.

У Тернопільській та Чернівецькій областях варто очікувати грози, короткочасні дощі та сильні пориви вітру. На дорогах прогнозують зниження видимості під час опадів до 1 – 2 кілометрів.

Нагадаємо, у низці областей оголошували штормове попередження. Можливі труднощі в роботі транспорту та підприємств.