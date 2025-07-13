За словами співвласниці видавництва Vivat Юлії Орлової, чимало книжок затоплено, передає 24 Канал.

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Постраждало видавництво Vivat

Реальний обсяг збитків можна буде назвати тільки після інвентаризації. Орлова пояснила, що ще потрібно зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можливо врятувати.

Через ці роботи відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються.

Співвласниця Vivat попросила замовників поставитися із розумінням, якщо посилка прибуде пізніше, ніж зазвичай. Співробітники Vivat на зв'язку й оперативно надаватимуть інформацію.

Ураган пошкодив склад Vivat / Фото Юлія Орлова

Нагадаємо, що сильна негода з бурею у Харкові призвела до затоплення вулиць, повалених дерев, перебоїв з електроенергією, постраждалих і навіть жертв.

Так, у Чугуївському районі внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка. У самому Харкові зірвало дах приватного будинку, постраждали 3 людини. Внаслідок падіння дерева травмована 7-річна дівчинка. Крім того, внаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови.

У Харківській області станом на ранок 13 липня без електроенергії залишалося близько 30 тисяч абонентів.