По словам совладелицы издательства Vivat Юлии Орловой, немало книг затоплено, передает 24 Канал.

Смотрите также Часть областей накроют дожди, грозы и шквальный ветер: когда и где ухудшится погода

Пострадало издательство Vivat

Реальный объем убытков можно будет назвать только после инвентаризации. Орлова объяснила, что еще нужно снять книги с верхних стеллажей, проверить нижние и высушить все, что возможно спасти.

Из-за этих работ отправка интернет-заказов и партий новинок к партнерам задержится.

Совладелица Vivat попросила заказчиков отнестись с пониманием, если посылка прибудет позже, чем обычно. Сотрудники Vivat на связи и будут оперативно предоставлять информацию.

Ураган повредил склад Vivat / Фото Юлия Орлова

Напомним, что сильная непогода с бурей в Харькове привела к затоплению улиц, поваленных деревьев, перебоев с электроэнергией, пострадавших и даже жертв.

Так, в Чугуевском районе в результате травм, полученных от падения дерева, погибла 56-летняя женщина. В самом Харькове сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека. В результате падения дерева травмирована 7-летняя девочка. Кроме того, в результате падения дерева на автомобиль пострадал 52-летний мужчина, получив травму головы.

В Харьковской области по состоянию на утро 13 июля без электроэнергии оставалось около 30 тысяч абонентов.