Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
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Какой была непогода в Харькове 12 июля?
Вечером 12 июля Харьков затянуло черными облаками. Там также были молнии и начался ливень.
Харьков затянуло облаками и начался дождь: смотрите видео
Через несколько минут местные телеграм-каналы сообщили, что в Харькове начались проблемы со светом в некоторых районах. Очевидцы сообщали, что якобы молния поразила подстанцию.
В Харькове молния могла попасть в подстанцию: смотрите видео
Во время сильного ливня в Харькове местами начало затапливать улицы. Машины должны были буквально плыть по дорогам.
В городе подтопило дороги: смотрите видео
Сильный ливень накрыл Харьков: смотрите видео
Местные телеграм-каналы писали, что сейчас частично обесточена Балаклея, а Борщевка и Вербовка обесточены полностью.
Также известно о поваленных деревьях возле круга на Гагарина и возле Никольского. На Сумской улице образовалась "новая река".
Непогода повалила деревья в Харькове: смотрите видео
Очередной синоптик Евгения Ляшенко отметила Общественному, что гроза, которую сейчас наблюдают сейчас в Харькове и области, продолжится в ночь на 13 июля.
В Харькове и области страшная непогода 12 июля / Фото из местных телеграм-каналов
По нашим прогнозам, завтра также будет наблюдаться нестабильная погода. Вероятны ливни, штормовой ветер, град. Также на завтра действует штормовое предупреждение,
– сказала Ляшенко.
В Харькове нестабильная погода / Видео Суспильного
В сеть также попал момент падения дерева на провода в Харькове. В ту же секунду на месте образовалось облако тока. Также ураган пошел прямо на дорогу, между машинами, свалил целый строительный кран.
Момент падения дерева на провода в Харькове: смотрите видео
У Харьковоблэнерго подтвердили отключение электроэнергии в связи с непогодой в Харькове и области. Специалисты работают над устранением последствий сложных погодных условий.
Напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи энергетических объектов и линий электропередачи, а именно: не приближайтесь ближе чем на 8 метров к оборванному проводу,
– отметили в Харьковоблэнерго.
В Харькове из-за непогоды есть жертва и пострадавшие
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что из-за непогоды в Харькове трое пострадавших. В городе обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе, медики оказывают травмированным необходимую помощь.
"Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", – написал Синегубов.
В Харькове "стена" из ливня: смотрите видео
Позже Синегубов написал, что в результате непогоды в селе Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, она погибла.
В 21:36 Олег Синегубов отметил, что в Харькове во время непогоды во время непогоды пострадал ребенок.
На 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь,
– написал глава Харьковской ОГА.
К слову, непогода также накрыла и Днепр. Там также начался сильный ливень и апокалиптическая буря.