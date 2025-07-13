Негода може спричинити негативні наслідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Які області накриє негода?

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж понеділка, 14 липня, вдень очікуються грози у західних областях. В окремих районах пройдуть град та сильні шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– ідеться у повідомленні.

Через це для вищезгаданих регіонів оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Негода 14 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Зокрема, раніше повідомлялося, що найближчими днями частину України знову накриють дощі та грози. Літні зливові дощі та грози завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру та градом.