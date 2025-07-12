Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 13 – 14 липня?

Синоптики прогнозували, що 12 – 13 липня на Лівобережжі, у суботу вдень також на Заході, 14 липня в західних і східних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території України опадів не буде.

13 – 14 липня вночі температура повітря сягатиме +13 – +19 градусів, удень +24 – +30 градусів. Однак на Південному Сході, у понеділок і на Півдні вночі +16 – +22 градуси, а вдень +30 – +38 градусів.

Зверніть увагу! Раніше інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснювала, що класичні літні зливові дощі та грози завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру й окремим градом.