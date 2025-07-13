Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відбувається у Харкові та області після буревію?

Так, через негоду у Харківській області загинула 1 людина, ще 5 постраждало, з них одна дитина. Без світла залишилося близько 30 тисяч абонентів.

У Салтівському районі Харкова зірвало дах приватного будинку, постраждало три людини. В Основ'янському районі внаслідок падіння дерева травми отримала 7-річна дівчинка. У Шевченківському районі міста внаслідок падіння дерева на автомобіль 52-річний чоловік отримав травму голови. У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран.

Баштовий кран упав у Слобідському районі Харкова / фото ОВА

Внаслідок падіння дерев та пошкодження контактних мереж у Харкові тимчасово не курсують трамваї №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 27 та тролейбуси №11, 18, 27. Частина транспорту курсує за зміненим маршрутом, повідомляє міська рада.

Буревій наробив біди у Харкові / фото міськради

56-річна жінка загинула у селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева.

У Харківському районі від станції Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.

Харківщина постраждала від негоди / фото ДСНС

У Харківській міській раді наголосили, що першочергові завдання – розчищення доріг Харкова, трамвайних шляхів, проїздів до лікарень та забезпечення усіх комунальних послуг у повному обʼємі. Роботи триватимуть до повного усунення наслідків небаченої досі у місті негоди.

13 липня у Харкові зберігається загроза буревію. Синоптики прогнозують грозу, місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.