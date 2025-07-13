Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Смотрите также Из-за непогоды на Харьковщине задерживаются поезда: в Укрзализныце рассказали детали

Что происходит в Харькове и области после урагана?

Так, из-за непогоды в Харьковской области погиб 1 человек, еще 5 пострадало, из них один ребенок. Без света осталось около 30 тысяч абонентов.

В Салтовском районе Харькова сорвало крышу частного дома, пострадало три человека. В Основянском районе в результате падения дерева травмы получила 7-летняя девочка. В Шевченковском районе города в результате падения дерева на автомобиль 52-летний мужчина получил травму головы. В Слободском районе упал поворотный башенный кран.

Башенный кран упал в Слободском районе Харькова / фото ОВА

В результате падения деревьев и повреждения контактных сетей в Харькове временно не курсируют трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 27 и троллейбусы №11, 18, 27. Часть транспорта курсирует по измененному маршруту, сообщает городской совет.

Ураган наделал беды в Харькове / фото горсовета

56-летняя женщина погибла в селе Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева.

В Харьковском районе от станции Покотиловка в сторону Мерефы упало дерево на электрический поезд.

Харьковщина пострадала от непогоды / фото ГСЧС

В Харьковском городском совете отметили, что первоочередные задачи – расчистка дорог Харькова, трамвайных путей, проездов в больницы и обеспечение всех коммунальных услуг в полном объеме. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий невиданной до сих пор в городе непогоды.

13 июля в Харькове сохраняется угроза урагана. Синоптики прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.