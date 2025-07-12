Повідомляють про шквали, дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та обласні центри з гідрометеорології.

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Де буде негода в Україні

За даними синоптиків, на території Львівської та Івано-Франківської областей до кінця доби 12 липня місцями пройдуть грози, град, а також шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. У цих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Таку ж ситуацію прогнозують для Рівненської області. Утім, пориви вітру, згідно з оприлюдненою інформацією, сягатимуть від 15 до 18 метрів за секунду. Тернопільську область попереджають про туман видимістю від 200 до 500 метрів 13 липня.

Водночас у Харківській області 13 липня очікуються гроза, град та шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

13 липня вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях гроза, подекуди град та шквали 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий,

– ідеться у повідомленні.



Негода в Україні 13 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що на вихідних, 12 – 13 липня, на Лівобережжі, у суботу вдень і на Заході, а на 14 липня на Заході та Сході подекуди йтимуть короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території опади не очікуються.