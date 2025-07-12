Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у неділю?

Синоптики прогнозують, що вночі у північно-східній частині, а вдень у східних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, на Лівобережжі країни – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +14…+19, вдень +24…+29. У південно-східній частині вночі прогнозується +20…+25, вдень термометри покажуть +29…+34.

На Донеччині та Луганщині сильна спека +35…+38. На заході країни вночі +9…+14°, вдень +21…+26.

Важливо! 13 липня вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Де прогнозують негоду 13 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +27…+29;
  • Ужгород +24…+26;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +23…+25;
  • Тернопіль +24…+26;
  • Чернівці +25…+27;
  • Хмельницький +24…+26;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +24…+25;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +27…+29;
  • Одеса +31…+33;
  • Миколаїв +31…+33;
  • Херсон +31…+33;
  • Сімферополь +31…+33;
  • Кропивницький +28…+30;
  • Черкаси +27…+29;
  • Чернігів +26…+28;
  • Суми +26…+28;
  • Полтава +27…+29;
  • Дніпро +30…+32;
  • Запоріжжя +31…+33;
  • Донецьк +32…+34;
  • Луганськ +35…+37;
  • Харків +31… +33.


Прогноз погоди на 13 липня / Карта Укргідрометцентру