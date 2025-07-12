Сообщают о шквалах, дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и областные центры по гидрометеорологии.

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Где будет непогода в Украине

По данным синоптиков, на территории Львовской и Ивано-Франковской областей до конца суток 12 июля местами пройдут грозы, град, а также шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В этих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Такую же ситуацию прогнозируют для Ривненской области. Впрочем, порывы ветра, согласно обнародованной информации, будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Тернопольскую область предупреждают о тумане видимостью от 200 до 500 метров 13 июля.

В то же время в Харьковской области 13 июля ожидаются гроза, град и шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

13 июля ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях гроза, местами град и шквалы 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый,

– говорится в сообщении.



Непогода в Украине 13 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, синоптики прогнозировали, что на выходных, 12 – 13 июля, на Левобережье, в субботу днем и на Западе, а на 14 июля на Западе и Востоке местами будут идти кратковременные дожди и грозы. Между тем на остальной территории осадки не ожидаются.