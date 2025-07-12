Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Температурные контракты и грозовые ливни: какой будет погода в выходные

В каких областях будут дожди несколько дней подряд?

Синоптики прогнозировали, что на выходных, 12 – 13 июля, на Левобережье, в субботу днем и на Западе, а на 14 июля на Западе и Востоке местами будут идти кратковременные дожди и грозы. Между тем на остальной территории осадки не ожидаются.

Кстати, в субботу в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях днем будет +22 – +27 градусов. На остальной территории – около +30, а в юго-восточной части сильная жара +35 – +38 градусов.

Далее, в воскресенье и понедельник, ночью ожидается +13 – +19 градусов, днем +24 – +30 градусов. Однако на Юго-Востоке, 14 июля и на Юге ночью +16 – +22, днем +30 – +38 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях дожди и грозы ожидаются ежедневно в течение 12 – 14 июля.

Читайте также Экстремальная жара накроет одну из областей Украины: метеоролог сказал, какую и когда

Где будут дожди и грозы 12 – 14 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Интересно! В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха объясняла, что классические летние ливневые дожди и грозы всегда сопровождаются шквалистым усилением ветра и отдельным градом.