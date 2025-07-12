Зокрема, влучання блискавки зафіксували у Дніпрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Грози у Дніпрі

Увечері у суботу, 12 липня, Дніпро охопила сильна гроза. Під вирування негоди у місті блискавка вдарила прямісінько біля вікна однієї з місцевих багатоповерхівок. У мережі показали відповідне відео.

На оприлюднених кадрах чути гучний удар та видніється яскравий спалах.

Блискавка вдарила у Дніпрі: дивіться відео

До слова, сильна негода з бурею пронеслася у Харкові. У місті бачили блискавки. Згодом у Харкові почалися проблеми зі світлом у деяких районах. Очевидці повідомляли, що нібито блискавка вразила підстанцію.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що через негоду у Харкові троє постраждалих. У місті обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі, медики надають травмованим допомогу.