Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

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Які наслідки негоди в Полтавській області?

Як повідомили в ОВА, від стихійного лиха найбільше постраждала Кобеляцька громада. Там негода пошкодила житлові будинки та господарчі споруди. Чотири села громади залишилися без світла, адже сильний буревій пошкодив також мережу електропостачання.

На місці події фахівці проводять оцінку збитків і надають допомогу місцевим жителям. Аварійні бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання,

– зазначив Володимир Когут.

На щастя, внаслідок негоди ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Де ще днями вирувала негода в Україні?

Найбільш руйнівні наслідки буревію були на Харківщині. В області негоду одна людина загинула, а ще 5 постраждало, серед них – одна дитина. Близько 30 тисяч абонентів у регіоні залишилися без світла.

У Салтівському районі Харкова вітер зірвав приватного будинку та травмував три людини. В Основ'янському районі внаслідок падіння дерева поранена 7-річна дівчинка. У Шевченківському районі міста внаслідок падіння дерева на автомобіль травму голови дістав 52-річний чоловік. А в Слобідському районі вітер "поклав" поворотний баштовий кран.

Сильна негода з бурею також призвела до затоплення вулиць. Синоптики прогнозують, що нестабільна погода з можливими зливами в Харківській області будуть продовжуватися.

А в Дніпрі в суботу, 12 липня, Дніпро була сильна гроза. Блискавка вдарила біля одного з вікон місцевої багатоповерхівки.