Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Негода в Україні

Ігор Кібальчич прогнозував, що у вихідні, 12 – 13 липня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску буде переважно спекотна й сонячна погода.

На Лівобережжі через малорухомий атмосферний фронт і лінії нестійкості пройдуть грозові дощі, удень і ввечері подекуди град і сильні пориви вітру.

За словами метеоролога, у Луганській області встановиться екстремальна спека. Найкомфортніша температура буде на Заході, куди вже надійде свіжа та більш волога повітряна маса атлантичного походження.

У неділю, 13 липня, у західних областях вночі подекуди невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. Уночі вітер змінних напрямків, удень південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря +11 – +16 та +24 – +29 градусів відповідно.

На Півночі вночі грозові дощі, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +13 – +18, удень +26 – +31.

У центральних областях буде малохмарна й суха погода. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +16 – +21, удень +30 – +35 градусів.

На Півдні буде утримуватися малохмарна та спекотна погода. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +17 – +22, удень +32 – +37 градусів.

На Сході спекотна й нестійка погода. Будуть грозові дощі, удень подекуди ймовірні сильні зливи, а ще град і шквали, 18 – 23 метрів на секунду. Уночі +18 – +23, удень +32 – +37, а на Луганщині вже +38 – +40.