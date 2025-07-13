Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Непогода в Украине

Игорь Кибальчич прогнозировал, что в выходные, 12 – 13 июля, под влиянием области повышенного атмосферного давления будет преимущественно жаркая и солнечная погода.

На Левобережье из-за малоподвижного атмосферного фронта и линии неустойчивости пройдут грозовые дожди, днем и вечером местами град и сильные порывы ветра.

По словам метеоролога, в Луганской области установится экстремальная жара. Комфортная температура будет на Западе, куда уже поступит свежая и более влажная воздушная масса атлантического происхождения.

В воскресенье, 13 июля, в западных областях ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ночью ветер переменных направлений, днем юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду. Температура воздуха +11 – +16 и +24 – +29 градусов соответственно.

На Севере ночью грозовые дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +26 – +31.

В центральных областях будет малооблачная и сухая погода. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +16 – +21, днем +30 – +35 градусов.

На Юге будет удерживаться малооблачная и жаркая погода. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +17 – +22, днем +32 – +37 градусов.

На Востоке жаркая и неустойчивая погода. Будут грозовые дожди, днем местами вероятны сильные ливни, а еще град и шквалы, 18 – 23 метров в секунду. Ночью +18 – +23, днем +32 – +37, а на Луганщине уже +38 – +40.