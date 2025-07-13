Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Синоптики попередили, що у Харкові та області зберігається загроза повторного буревію.

13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зазначили у місцевому центрі гідрометеорології.

На Харківщину знову прямує негода / фото Харківського гідрометцентру

Зауважимо, внаслідок вечірньої негоди на Харківщині загинула 1 людина, ще 5 постраждало, з них одна дитина. Без світла залишилося близько 30 тисяч абонентів.

Сильний вітер повалив дерева та навіть поворотний баштовий кран. Роботу громадського транспорту довелося змінити. Зокрема, станом на ранок тимчасово не їздять трамваї №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 27 та тролейбуси №11, 18, 27. Частина рейсів курсують за зміненими маршрутами.