Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

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Какие последствия непогоды в Полтавской области?

Как сообщили в ОВА, от стихийного бедствия больше всего пострадала Кобеляцкая община. Там непогода повредила жилые дома и хозяйственные постройки. Четыре села общины остались без света, ведь сильный ураган повредил также сеть электроснабжения.

На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям. Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения,

– отметил Владимир Когут.

К счастью, в результате непогоды никто из местных жителей не пострадал.

Где еще на днях бушевала непогода в Украине?

Наиболее разрушительные последствия урагана были на Харьковщине. В области непогоду один человек погиб, а еще 5 пострадало, среди них – один ребенок. Около 30 тысяч абонентов в регионе остались без света.

В Салтовском районе Харькова ветер сорвал частный дом и травмировал три человека. В Основянском районе в результате падения дерева ранена 7-летняя девочка. В Шевченковском районе города в результате падения дерева на автомобиль травму головы получил 52-летний мужчина. А в Слободском районе ветер "положил" поворотный башенный кран.

Сильная непогода с бурей также привела к затоплению улиц. Синоптики прогнозируют, что нестабильная погода с возможными ливнями в Харьковской области будут продолжаться.

А в Днепре в субботу, 12 июля, Днепр была сильная гроза. Молния ударила возле одного из окон местной многоэтажки.