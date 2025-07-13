Непогода может повлечь негативные последствия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какие области накроет непогода?

Согласно обнародованной информации, в течение понедельника, 14 июля, днем ожидаются грозы в западных областях. В отдельных районах пройдут град и сильные шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– говорится в сообщении.

Поэтому для вышеупомянутых регионов объявили I уровень опасности, желтый.

Непогода 14 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра

В частности, ранее сообщалось, что в ближайшие дни часть Украины снова накроют дожди и грозы. Летние ливневые дожди и грозы всегда сопровождаются шквалистым усилением ветра и градом.