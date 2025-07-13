Также сообщают о сильных порывах ветра в течение суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 14 июля

Укргидрометцентр сообщает, что в течение 14 июля пройдут кратковременные дожди в западных областях, днем осадки ожидаются и в Житомирской области. Также днем будут грозы, в отдельных районах град и шквалы.

Для вышеупомянутых регионов прогнозируют сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду. На остальных территориях осадков не будет. По Украине ветер будет переменных направлений, в основном со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В то же время на Левобережье страны ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью, по данным синоптиков, будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла на юге и востоке.

Днем столбики термометров будут колебаться от 29 до 34 градусов тепла. Местами ожидается жара от 25 до 37 градусов тепла. На остальной территории ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, а днем от 26 до 31 градусов тепла.

В Карпатах ночью будет от 9 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 18 до 23 градусов тепла.

Синоптики предупреждают о непогоде

В западных областях из-за грозы град и шквалы объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– говорится в сообщении.



Непогода в Украине 14 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +29...+31;

Ужгород +27...+29;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +25...+27;

Ровно +26...+28;

Житомир +27...+29;

Винница +29...+31;

Одесса +29...+31;

Николаев +34...+36;

Херсон +34...+36;

Симферополь +32...+34;

Кропивницкий +32...+34;

Черкассы +29...+31;

Чернигов +27...+29;

Сумы +28...+30;

Полтава +29...+31;

Днепр +31...+33;

Запорожье +34...+36;

Донецк +30...+32;

Луганск +30...+32;

Харьков +31... +33.



Погода в Украине на 14 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра