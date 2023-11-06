Попри повномасштабний напад Росії на Україну Nestle вирішив залишатися на ринку окупантів. Компанія навіть інвестує кошти у розвиток на території агресора.

Поповнення списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що відтепер Nestle перебуває у списку міжнародних спонсорів війни проти України. Компанія не лише продовжує активно працювати на російському ринку, а й вкладає значні гроші у розширення своїх потужностей на території агресора.

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Один із найбільших виробників продуктів харчування, який працює у 187 країнах, вирішив, що гроші куди важливіші за репутацію та принципи.

Попри російську агресію Nestle продовжує працювати у Росії, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу,

– повідомили у НАЗК.

Серед популярних товарів компанії, які можна зустріти на українських прилавках, є KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea. Nestle виготовляє розчинну каву, мінеральну воду, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування та багато інших товарів.

Доходи від російського ринку складають лише 2% від загального показника, але Nestle не покидає територію агресора, мотивуючи це "турботою про співробітників" та "потребою забезпечити росіян товарами першої необхідності".

У 2021 році Nestle сплатив до бюджету Росії 25 мільйонів доларів. Звіту за 2022 рік компанія досі не показала, а у 2023 році взагалі звернулася до російського Мінфіну закрити усі фінансові дані, пов'язані з її дочірніми компаніями на території агресора.