"Подарунок" за час: Netflix вигадав нову модель втримувати увагу глядачів

Реклама – одна з найбільш надокучливих речей, на яку скаржаться користувачі стрімінгових платформ. Netflix знайшов шлях зменшити негативні емоції щодо коротких відеовставок.

Подарунок за тривалий перегляд

Стрімінгова платформа Netflix готовий скоротити кількість реклами. Втім, це буде стосуватися лише тих, хто дивиться одразу кілька серій поспіль.

Цікаво McDonald's повідомив про різке зростання прибутку по всьому світу: у чому секрет успіху

Вже з початку 2024 року Netflix пообіцяв показувати епізоди без реклами для тих, хто подивиться три серії серіалу поспіль. На дамку аналітиків компанії, це зможе зменшити "спокусу" користувачів вимкнути серіал та повернутися до своїх справ. Вони прогнозують, що залученість аудиторії повинна суттєво вирости.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Тарифний план з підтримкою реклами вже дозволив Netflix залучати по 15 мільйонів активних користувачів кожного місяця після його запуску. Окрім того, своїм новим рішенням компанії підштовхує тих, хто не надто полюбляє рекламу та не має можливості дивитися кілька серій поспіль, купувати підписку за 6,99 долара на місяць.

Раніше повідомлялося, що ціна Twitter/X після придбання Маском обвалилася з 44 до 19 мільярдів доларів, але він все одно залишається найбагатшою людиною у світі.