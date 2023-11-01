Статки Ілона Маска впали

Попри падіння статків мільярдер, якому належить 13% акцій Tesla, все ще залишається найбагатшою людиною світу. На другому місці голова LVMH Бернар Арно, статки якого становлять 156 мільярдів доларів.

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Таке падіння статків Ілона Маска сталося вперше з червня цього року.

Зверніть увагу! Ще 18 жовтня у Tesla відзвітували про невтішні показники за третій квартал. Ціна акцій впала на 10% після цього звіту і надалі знижується. Станом на понеділок акції закрилися на позначці 197,36 долара, тобто на 21% ніж у вересні.

Свого максимуму капітал Маска досягнув у листопаді 2021 року – 340 мільярдів доларів. З того часу його статки постійно коливалися.

Twitter/X впав у ціні

Окрім акцій Tesla впала і вартість Twitter/X. Тепер соцмережа оцінюється у 19 мільярдів доларів, хоча ще рік тому вона коштувала 44 мільярди доларів.

Нагадаємо! Раніше Ілон Маск і сам говорив, що значно переплатив за компанію, адже її реальна ціна становить близько 20 мільярдів доларів.

У неділю, 30 жовтня, працівники компанії отримали частку у компанії вартістю 45 доларів за акцію. Раніше цей показник становив 54,20 долара.