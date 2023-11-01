Состояние Илона Маска упало
Несмотря на падение состояния миллиардер, которому принадлежит 13% акций Tesla, все еще остается самым богатым человеком мира. На втором месте председатель LVMH Бернар Арно, состояние которого составляет 156 миллиардов долларов.
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Такое падение состояния Илона Маска произошло впервые с июня этого года.
Своего максимума капитал Маска достиг в ноябре 2021 года – 340 миллиардов долларов. С тех пор его состояние постоянно колебалось.
Twitter/X упал в цене
Помимо акций Tesla упала и стоимость Twitter/X. Теперь соцсеть оценивается в 19 миллиардов долларов, хотя еще год назад она стоила 44 миллиарда долларов.
В воскресенье, 30 октября, работники компании получили долю в компании стоимостью 45 долларов за акцию. Ранее этот показатель составил 54,20 доллара.