Зниження прибутків та скорочення працівників: яким був останній квартал для техногігантів

Минулого тижня великі технологічні компанії оприлюднили звіти щодо результатів роботи за підсумками третього кварталу 2022 року. Тенденції та низка показників для більшості гравців глобального ринку виявились не надто втішними.

Зокрема, чи не найпровальніші результати продемонструвала Meta, яка цьогоріч загалом втратила близько 70% своєї вартості й вилетіла з двадцятки найдорожчих компаній світу. Про основні показники решти техногігантів, проблеми та тенденції ринку – читайте далі.

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Ситуація з доходами

Alphabet відзвітувала, що дочірня YouTube почала помітно втрачати доходи від реклами. Водночас, пошуковик Google за квартал приніс на 4,3% більше грошей, ніж за липень – вересень минулого року.

відзвітувала, що дочірня YouTube почала помітно втрачати доходи від реклами. Водночас, пошуковик Google за квартал приніс на 4,3% більше грошей, ніж за липень – вересень минулого року. Meta заявила про 4% падіння доходу проти минулого року – це другий квартал підряд для компанії, де показник є від'ємним. Крім того, підрозділ Meta Reality Labs, що займається розробкою програмного забезпечення VR і AR, приніс майже на 49% менше грошей, ніж рік тому.

заявила про 4% падіння доходу проти минулого року – це другий квартал підряд для компанії, де показник є від'ємним. Крім того, підрозділ Meta Reality Labs, що займається розробкою програмного забезпечення VR і AR, приніс майже на 49% менше грошей, ніж рік тому. Spotfy повідомила про операційний збиток у 227 мільйонів доларів, який компанія пов'язує з витратами на розширення глобальної команди з продажу реклами.

повідомила про операційний збиток у 227 мільйонів доларів, який компанія пов'язує з витратами на розширення глобальної команди з продажу реклами. Netflix , своєю чергою, оголосив про зростання доходу на 6% та кількості підписників на стримінговий сервіс після двох попередніх невдалих кварталів.

, своєю чергою, оголосив про зростання доходу на 6% та кількості підписників на стримінговий сервіс після двох попередніх невдалих кварталів. Тим часом в Apple зафіксували рекордні прибутки й зростання на 8% проти минулого року.

зафіксували рекордні прибутки й зростання на 8% проти минулого року. Microsoft відзвітувала про падіння продажів Windows на 15%, проте хмарні сервіси компанії Azure принесли на 35% більше доходу, ніж минулого року.

Причини проблем

Убезпечити IT-інфраструктуру, захистити дані компанії та клієнтів, працювати звідусіль та мати доступ до робочих завдань 24/7 дозволяють хмарні технології. Київстар Бізнес рекомендує: використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для організації бізнес-процесів, зберігання, бекапу та відновлення даних, роботи з IT-рішеннями, аналітики і розробки програмних продуктів. А також працюйте в командах і над спільними завданнями та приєднуйтесь до зустрічей в онлайн завдяки Office 365

Техногіганти передусім скаржаться на нові правила конфіденційності, які Apple запровадила торік, – вони ускладнюють відстеження дій користувачів задля ефективної персоналізації реклами, через що прибутки від цієї галузі падають.

А ось Microsoft, своєю чергою, зазнає втрат унаслідок коливань курсу долара, адже близько половини продажів компанії припадають на закордонні ринки. На нестабільність валют скаржаться також у Meta, Apple та Spotify.

Турбулентність в економіці та велика конкуренція американських соцмереж з TikTok також привели до скорочень персоналу. Так, Google уповільнить найм працівників до кінця року, а Microsoft заявила про скорочення до 1% штату.

Тенденції ринку техногігантів