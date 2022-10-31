Зниження прибутків та скорочення працівників: яким був останній квартал для техногігантів
Джерело:"Медіамейкер"
Минулого тижня великі технологічні компанії оприлюднили звіти щодо результатів роботи за підсумками третього кварталу 2022 року. Тенденції та низка показників для більшості гравців глобального ринку виявились не надто втішними.
Зокрема, чи не найпровальніші результати продемонструвала Meta, яка цьогоріч загалом втратила близько 70% своєї вартості й вилетіла з двадцятки найдорожчих компаній світу. Про основні показники решти техногігантів, проблеми та тенденції ринку – читайте далі.
Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару
Ситуація з доходами
- Alphabet відзвітувала, що дочірня YouTube почала помітно втрачати доходи від реклами. Водночас, пошуковик Google за квартал приніс на 4,3% більше грошей, ніж за липень – вересень минулого року.
- Meta заявила про 4% падіння доходу проти минулого року – це другий квартал підряд для компанії, де показник є від'ємним. Крім того, підрозділ Meta Reality Labs, що займається розробкою програмного забезпечення VR і AR, приніс майже на 49% менше грошей, ніж рік тому.
- Spotfy повідомила про операційний збиток у 227 мільйонів доларів, який компанія пов'язує з витратами на розширення глобальної команди з продажу реклами.
- Netflix, своєю чергою, оголосив про зростання доходу на 6% та кількості підписників на стримінговий сервіс після двох попередніх невдалих кварталів.
- Тим часом в Apple зафіксували рекордні прибутки й зростання на 8% проти минулого року.
- Microsoft відзвітувала про падіння продажів Windows на 15%, проте хмарні сервіси компанії Azure принесли на 35% більше доходу, ніж минулого року.
Причини проблем
Техногіганти передусім скаржаться на нові правила конфіденційності, які Apple запровадила торік, – вони ускладнюють відстеження дій користувачів задля ефективної персоналізації реклами, через що прибутки від цієї галузі падають.
А ось Microsoft, своєю чергою, зазнає втрат унаслідок коливань курсу долара, адже близько половини продажів компанії припадають на закордонні ринки. На нестабільність валют скаржаться також у Meta, Apple та Spotify.
Турбулентність в економіці та велика конкуренція американських соцмереж з TikTok також привели до скорочень персоналу. Так, Google уповільнить найм працівників до кінця року, а Microsoft заявила про скорочення до 1% штату.
Тенденції ринку техногігантів
- Google підштовхує великі бренди до набору автоматизованих інструментів для купівлі реклами на ресурсах пошуковика та інших видавців.
- Meta розвиває формат коротких відео Reels у Facebook та Instagram задля ефективнішої конкуренції з TikTok.
- Microsoft робить ставку на ігрові консолі Xbox, зокрема, придбавши Activision Blizzard за 75 мільярдів доларів.
- Spotify підвищує вартість підписки у США після аналогічного кроку своїх конкурентів – Apple Music та YouTube Premium.
- Netflix має намір з наступного року активніше боротися з шерингом акаунтів – вимагатиме від користувачів, які користувались чужими підписками, оформлювати власні. Також стримінговий сервіс планує додати недорогий тариф підписки, у якому буде присутня реклама.