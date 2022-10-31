В частности, едва ли не самые провальные результаты продемонстрировала Meta, которая в этом году потеряла около 70% своей стоимости и вылетела из двадцатки самых дорогих компаний мира. Об основных показателях остальных техногигантов, проблемах и тенденциях рынка – читайте дальше.

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Ситуация с доходами

Alphabet отчиталась, что дочерняя YouTube начала заметно терять доходы от рекламы. В то же время поисковик Google за квартал принес на 4,3% больше денег, чем за июль – сентябрь прошлого года.

отчиталась, что дочерняя YouTube начала заметно терять доходы от рекламы. В то же время поисковик Google за квартал принес на 4,3% больше денег, чем за июль – сентябрь прошлого года. Meta заявила о 4% падении дохода против прошлого года – это второй квартал подряд для компании, где показатель отрицательный. Кроме того, подразделение Meta Reality Labs, занимающееся разработкой программного обеспечения для VR и AR, принесло почти на 49% меньше денег, чем год назад.

заявила о 4% падении дохода против прошлого года – это второй квартал подряд для компании, где показатель отрицательный. Кроме того, подразделение Meta Reality Labs, занимающееся разработкой программного обеспечения для VR и AR, принесло почти на 49% меньше денег, чем год назад. Spotfy сообщила об операционном убытке в 227 миллионов долларов, который компания связывает с расходами на расширение глобальной команды по продаже рекламы.

сообщила об операционном убытке в 227 миллионов долларов, который компания связывает с расходами на расширение глобальной команды по продаже рекламы. Netflix , в свою очередь, объявил о росте дохода на 6% и количестве подписчиков на стриминговый сервис после двух предыдущих неудачных кварталов.

, в свою очередь, объявил о росте дохода на 6% и количестве подписчиков на стриминговый сервис после двух предыдущих неудачных кварталов. Между тем в Apple зафиксировали рекордные доходы и рост на 8% против прошлого года.

зафиксировали рекордные доходы и рост на 8% против прошлого года. Microsoft отчиталась о падении продаж Windows на 15%, однако облачные сервисы компании Azure принесли на 35% больше дохода, чем в прошлом году.

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Причины проблем

Техногиганты прежде всего жалуются на новые правила конфиденциальности, которые Apple ввела в прошлом году, – они затрудняют отслеживание действий пользователей для эффективной персонализации рекламы, из-за чего доходы от этой отрасли падают.

А вот Microsoft, в свою очередь, терпит потери вследствие колебаний курса доллара, ведь около половины продаж компании приходятся на зарубежные рынки. На нестабильность валют жалуются также у Meta, Apple и Spotify.

Турбулентность в экономике и большая конкуренция американских соцсетей с TikTok также привели к сокращению персонала. Так, Google замедлит найм работников до конца года, а Microsoft заявила о сокращении до 1% штата.

Тенденции рынка техногигантов