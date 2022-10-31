Зокрема, чи не найпровальніші результати продемонструвала Meta, яка цьогоріч загалом втратила близько 70% своєї вартості й вилетіла з двадцятки найдорожчих компаній світу. Про основні показники решти техногігантів, проблеми та тенденції ринку – читайте далі.
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Ситуація з доходами
- Alphabet відзвітувала, що дочірня YouTube почала помітно втрачати доходи від реклами. Водночас, пошуковик Google за квартал приніс на 4,3% більше грошей, ніж за липень – вересень минулого року.
- Meta заявила про 4% падіння доходу проти минулого року – це другий квартал підряд для компанії, де показник є від'ємним. Крім того, підрозділ Meta Reality Labs, що займається розробкою програмного забезпечення VR і AR, приніс майже на 49% менше грошей, ніж рік тому.
- Spotfy повідомила про операційний збиток у 227 мільйонів доларів, який компанія пов'язує з витратами на розширення глобальної команди з продажу реклами.
- Netflix, своєю чергою, оголосив про зростання доходу на 6% та кількості підписників на стримінговий сервіс після двох попередніх невдалих кварталів.
- Тим часом в Apple зафіксували рекордні прибутки й зростання на 8% проти минулого року.
- Microsoft відзвітувала про падіння продажів Windows на 15%, проте хмарні сервіси компанії Azure принесли на 35% більше доходу, ніж минулого року.
Причини проблем
Техногіганти передусім скаржаться на нові правила конфіденційності, які Apple запровадила торік, – вони ускладнюють відстеження дій користувачів задля ефективної персоналізації реклами, через що прибутки від цієї галузі падають.
А ось Microsoft, своєю чергою, зазнає втрат унаслідок коливань курсу долара, адже близько половини продажів компанії припадають на закордонні ринки. На нестабільність валют скаржаться також у Meta, Apple та Spotify.
Турбулентність в економіці та велика конкуренція американських соцмереж з TikTok також привели до скорочень персоналу. Так, Google уповільнить найм працівників до кінця року, а Microsoft заявила про скорочення до 1% штату.
Тенденції ринку техногігантів
- Google підштовхує великі бренди до набору автоматизованих інструментів для купівлі реклами на ресурсах пошуковика та інших видавців.
- Meta розвиває формат коротких відео Reels у Facebook та Instagram задля ефективнішої конкуренції з TikTok.
- Microsoft робить ставку на ігрові консолі Xbox, зокрема, придбавши Activision Blizzard за 75 мільярдів доларів.
- Spotify підвищує вартість підписки у США після аналогічного кроку своїх конкурентів – Apple Music та YouTube Premium.
- Netflix має намір з наступного року активніше боротися з шерингом акаунтів – вимагатиме від користувачів, які користувались чужими підписками, оформлювати власні. Також стримінговий сервіс планує додати недорогий тариф підписки, у якому буде присутня реклама.