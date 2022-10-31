Зокрема, чи не найпровальніші результати продемонструвала Meta, яка цьогоріч загалом втратила близько 70% своєї вартості й вилетіла з двадцятки найдорожчих компаній світу. Про основні показники решти техногігантів, проблеми та тенденції ринку – читайте далі.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Ситуація з доходами

Alphabet відзвітувала, що дочірня YouTube почала помітно втрачати доходи від реклами. Водночас, пошуковик Google за квартал приніс на 4,3% більше грошей, ніж за липень – вересень минулого року.

відзвітувала, що дочірня YouTube почала помітно втрачати доходи від реклами. Водночас, пошуковик Google за квартал приніс на 4,3% більше грошей, ніж за липень – вересень минулого року. Meta заявила про 4% падіння доходу проти минулого року – це другий квартал підряд для компанії, де показник є від'ємним. Крім того, підрозділ Meta Reality Labs, що займається розробкою програмного забезпечення VR і AR, приніс майже на 49% менше грошей, ніж рік тому.

заявила про 4% падіння доходу проти минулого року – це другий квартал підряд для компанії, де показник є від'ємним. Крім того, підрозділ Meta Reality Labs, що займається розробкою програмного забезпечення VR і AR, приніс майже на 49% менше грошей, ніж рік тому. Spotfy повідомила про операційний збиток у 227 мільйонів доларів, який компанія пов'язує з витратами на розширення глобальної команди з продажу реклами.

повідомила про операційний збиток у 227 мільйонів доларів, який компанія пов'язує з витратами на розширення глобальної команди з продажу реклами. Netflix , своєю чергою, оголосив про зростання доходу на 6% та кількості підписників на стримінговий сервіс після двох попередніх невдалих кварталів.

, своєю чергою, оголосив про зростання доходу на 6% та кількості підписників на стримінговий сервіс після двох попередніх невдалих кварталів. Тим часом в Apple зафіксували рекордні прибутки й зростання на 8% проти минулого року.

зафіксували рекордні прибутки й зростання на 8% проти минулого року. Microsoft відзвітувала про падіння продажів Windows на 15%, проте хмарні сервіси компанії Azure принесли на 35% більше доходу, ніж минулого року.

Зверніть увагу! Убезпечити IT-інфраструктуру, захистити дані компанії та клієнтів, працювати звідусіль та мати доступ до робочих завдань 24/7 дозволяють хмарні технології. Київстар Бізнес рекомендує: використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для організації бізнес-процесів, зберігання, бекапу та відновлення даних, роботи з IT-рішеннями, аналітики і розробки програмних продуктів. А також працюйте в командах і над спільними завданнями та приєднуйтесь до зустрічей в онлайн завдяки Office 365.

Причини проблем

Техногіганти передусім скаржаться на нові правила конфіденційності, які Apple запровадила торік, – вони ускладнюють відстеження дій користувачів задля ефективної персоналізації реклами, через що прибутки від цієї галузі падають.

А ось Microsoft, своєю чергою, зазнає втрат унаслідок коливань курсу долара, адже близько половини продажів компанії припадають на закордонні ринки. На нестабільність валют скаржаться також у Meta, Apple та Spotify.

Турбулентність в економіці та велика конкуренція американських соцмереж з TikTok також привели до скорочень персоналу. Так, Google уповільнить найм працівників до кінця року, а Microsoft заявила про скорочення до 1% штату.

Тенденції ринку техногігантів