Ще рік тому Facebook входив до п'ятірки найцінніших компаній США, а цього року компанія навіть не увійшла у 20-ку. Аналітики пов'язують це з тим, що інвестори більше не вірять в перспективу розвитку метавсесвіту.
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Капіталізація Meta
Півтора року тому компанія Facebook минула позначку 1 трильйон доларів за обсягом ринкової капіталізації, приєднавшись до ексклюзивного клубу, що включав Apple, Microsoft, Alphabet і Amazon. Однак після того, як Facebook змінив назву на Meta та провів ребрендинг, становище компанії на ринку суттєво погіршилось. За підрахунками аналітиків Meta коштує трохи більше ніж Pfizer та Coca-Cola.
Після того як у Meta заявили про можливу втрату доходів у розмірі 10 мільярдів доларів у зв'язку зі зміною політики конфіденційності Apple в iOS 16, справи компанії у 2022 році продовжили погіршуватись.
Що не так з ринковою вартістю Meta
- У техноніші Meta сьогодні поступається вартістю Tesla та NVIDIA.
- В спину Meta дихає Oracle, чия ринкова капіталізація перевищує 200 мільярдів доларів. Це на 70 мільярдів доларів менше, ніж нинішня капіталізація Meta.
- Також Meta має меншу ринкову капіталізацію, ніж UnitedHealth, Chevron, Eli Lilly, Procter & Gamble, Bank of America та AbbVie.
Метасвіт Цукерберга
Глава та засновник компанії Марк Цукерберг вважає, що майбутнім компанії є метавсесвіт – віртуальний світ, де люди зможуть працювати, грати та здобувати освіту.
Тим часом інвестори вважають проєкт багатомільярдною грошовою ямою, на яку варто було б витрачати набагато менше, особливо з урахуванням того, що рекламний бізнес Meta переживає не найкращі часи.
Цукерберга виправдовує падіння доходів Meta
За словами Цукерберга, котрий прокоментував звіт про доходи, у світі спостерігаються макроекономічні проблеми, жорстка конкуренція, проблеми з рекламою, особливо викликані Apple. Також доводиться витрачатися на довгострокові проєкт, які дадуть плоди з часом.
Цукерберг закликав виявити терпіння та інвестувати разом – передбачається, що таких підприємців буде винагороджено в майбутньому. Втім в агентстві Canalys експерти пророкують, що до 2025 року більшість бізнесів, пов'язаних із метавсесвітом, перестане існувати.