Еще год назад Facebook входил в пятерку самых ценных компаний США, а в этом году компания даже не вошла в 20-ку. Аналитики связывают это с тем, что инвесторы больше не верят в перспективу развития метамира.

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Капитализация Meta

Полтора года назад компания Facebook прошла отметку в 1 триллион долларов по объему рыночной капитализации, присоединившись к эксклюзивному клубу, включавшему Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Однако после того, как Facebook сменил название на Meta и провел ребрендинг, положение компании на рынке существенно ухудшилось. По подсчетам аналитиков Meta стоит чуть больше Pfizer и Coca-Cola.

После того как в Meta заявили о возможной потере доходов в размере 10 миллиардов долларов в связи с изменениями политики конфиденциальности Apple в iOS 16, дела компании в 2022 году продолжили ухудшаться.

Что не так с рыночной стоимостью Meta

В технонише Meta сегодня уступает стоимость Tesla и NVIDIA.

В спину Meta дышит Oracle, чья рыночная капитализация превышает 200 миллиардов долларов. Это на 70 миллиардов долларов меньше, чем нынешняя капитализация Meta.

Также у Meta меньшая рыночная капитализация, чем UnitedHealth, Chevron, Eli Lilly, Procter & Gamble, Bank of America и AbbVie.

Метамир Цукерберга

Глава и основатель компании Марк Цукерберг считает, что будущем компании является метавселенная – виртуальный мир, где люди смогут работать, играть и получать образование.

Между тем, инвесторы считают проект многомиллиардной денежной ямой, на которую стоило бы тратить гораздо меньше, особенно с учетом того, что рекламный бизнес Meta переживает не лучшие времена.

Обратите внимание! Facebook прогнозируется в IV квартале продемонстрирует уже третье подряд падение доходов.

Цукерберг оправдывает падение доходов Meta

По словам Цукерберга, прокомментировавшего отчет о доходах, в мире наблюдаются макроэкономические проблемы, жесткая конкуренция, проблемы с рекламой, особенно вызванные Apple. Также приходится тратиться на долгосрочные проекты, которые дадут плоды со временем.

Цукерберг призвал проявить терпение и инвестировать вместе – предполагается, что такие предприниматели будут вознаграждены в будущем. Впрочем, в агентстве Canalys эксперты предсказывают, что к 2025 году большинство бизнесов, связанных с метавселенной, перестанет существовать.

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