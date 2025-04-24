Нічна атака зруйнувала цехи найбільшого виробника холодильного обладнання у світі

У ніч проти 24 квітня росіяни атакували харківське підприємство з виробництва торговельного обладнання UBC Group. На територію заводу влучили шість ударних дронів типу "Шахед", два з яких не розірвалися.

Ворог атакував "Шахедами"

Про це повідомив президент компанії Ігор Гуменний. За його словами, частина дронів мала термобаричні бойові частини, які спричиняють масштабні займання, передає 24 Канал.

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Через хвилеподібні атаки рятувальники не змогли одразу розпочати гасіння пожежі. На щастя, внаслідок удару ніхто з працівників не постраждав.

Масштаби руйнувань

Проте підприємство зазнало значних руйнувань – постраждали склади, навчальний центр, сервісний і механічний цехи, а також приміщення для фарбування металевих виробів. Повністю згорів склад з ПВХ.

Наслідки атаки на UBC Group / Фото з фейсбуку Ігора Гуменного

Довідково. UBC Group виготовляє парасолі, тенти, павільйони, барні меблі, елементи світлової реклами, системи для розливу напоїв і барні аксесуари. На заводі працює близько 550 людей, а загальна площа приміщень становить 75 тисяч квадратних метрів.

Гуменний запевнив, що компанія виконає всі замовлення, попри атаку. Частину виробництва вже перенесли на підприємство в Болгарії.

Зауважимо, що в ніч на 24 квітня Росія запустила аж 215 повітряних цілей по Україні. Зокрема, російські війська здійснили масовану атаку на Харків, завдавши сім ракетних ударів.