Німеччина стрімко нарощує експорт товарів — значну частку купує Китай

На початку 2024 року експорт Німеччини раптово "підскочив" до показників, яких не було з 2020 року. Це означає, що промисловий занепад, який створював тиск на найбільшу економіку Європи, змінюється на краще.

Куди Німеччина постачає найбільше товарів

У січні Німеччина збільшила продажі за кордон на 6,3%, порівняно з попереднім місяцем. При цьому, імпорт також зріс більше, ніж очікувалося, а зовнішньоторговельний баланс закрився у січні з профіцитом 27,5 мільярда євро.

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Відродження німецького експорту не обійшлося без участі Китаю, частка якого в цьому процесі зросла до майже 8%. Якщо точніше, Китай збільшив обсяг експорту на 7,8% до 8,1 мільярда євро.

Водночас продаж німецьких товарів до США та Великої Британії скоротився:

на 1,7%, тобто до 12,5 мільярда євро у США;

на 8,1%, тобто до 6,8 мільярда євро у Британію.

Експорт до Росії зріс на 1,6% — до 700 мільйонів євро за місяць. Проте, порівняно з січнем 2023 року, німецький експорт до країни-агресора знизився на 34,2%.

! Головними покупцями німецьких товарів залишаються країни Євросоюзу. Експорт до країн єврозони збільшився на 7,7% — до 52,7 мільярда євро, до інших країн ЄС — на 11,7% до 23,2 мільярда євро.

В цілому, Німеччина продала за кордон товарів на 135,6 мільярда євро, імпортовано до Німеччини товарів на 108 мільярдів євро. Зовнішньоторговельний баланс у січні закрився з профіцитом у 27,5 мільярда євро.

Що це означає для Німеччини

Економіст німецького банку Робін Вінклер назвав це "променем надії".

Попри похмурість ситуації, у 2024 році зовнішня торгівля Німеччини має значний старт,

— каже Вінклер.

Якщо цей тренд продовжиться, то зменшиться стурбованість щодо того, що Німеччина перебуває в рецесії, спричиненій нерішучістю споживачів та слабким попитом на зовнішні ринки.

Зростання експорту може скоригувати прогнози щодо зростання німецької економіки у 2024 році. Проте, наразі очікується, що ВВП Німеччини збільшиться лише на 0,2% за підсумками року. Економісти Bloomberg Economics також спостерігають песимістичні тенденції. Вони висловили думку, що слабкий світовий попит ймовірно продовжить тиснути на торгівлю.

! Інститут Ifo також зменшив свої прогнози на 2024 рік до 0,2% у середу. Проте, для наступного року він збільшив свою оцінку на 0,2 відсоткових пункти до 1,5%.