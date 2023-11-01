Скільки німецьких компаній досі працюють у Росії та як їх потрібно карати

Європарламентарка від Німеччини Віола фон Крамон розповіла, що в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну залишилось працювати орієнтовно половина німецьких компаній. Політикиня також пояснила, що їх потрібно карати вторинними санкціями.

За її словами, такий же механізм варто застосовувати до країн, які допомагають Кремлю обходити санкції. В інтерв’ю 24 Каналу європарламентарка від Німеччини Віола фон Крамон розповіла, чи Європа, зокрема Німеччина, після 1,5 року повномасштабної війни Росії в Україні, зрозуміла неможливість повернення до звичайних відносин з Росією.

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Скільки німецьких компаній досі працюють у Росії

Віола фон Крамон розповіла, що деякі люди мають надію повернутися до звичайного бізнесу з Росією. Проте уряд Німеччини вже почав зараз закривати лазівки, з допомогою яких обходили санкції. Проте за це немає ані покарань, ані штрафів.

Чим можна пригрозити людям, аби вони цього не робили? Формально, з 7 500 німецьких компаній присутніх в Росії, там залишилося близько половини, тобто 3 500. Вони все ще ведуть там бізнес і щодня знаходять шляхи обходу санкцій через Центральну Азію, вже не стільки через Вірменію, але іноді через Грузію, Туреччину та Сербію,

– розповіла євродепутатка.

Вона запевнила, що в політиці має бути зрозуміло – люди, які допомагають Росії обходити санкції, мають бути покарані. Віола фон Крамон розповіла, що:

проти тих, хто обходить санкції, треба запроваджувати вторинні санкції;

потрібно знайти правовий механізм, як використовувати заморожені гроші російських фізичних осіб, компаній та Центрального банку для відбудови України. Адже це питання не вирішено.

Який бізнес не покинув Росію