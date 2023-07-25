Річ у тому, що більшість іноземних компаній досі працюють як в Україні, так і в Росії. За підрахунками Київської школи економіки, наразі 3 333 компанії та організації з 92 країн та 58 галузей, продовжують працювати на ринку агресора.

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Іноземні компанії працюють у Росії та Україні одночасно

На жаль, географія компаній, які продовжують заробляти на ринку агресора, а також сплачувати податки до його бюджету досить широка. Йдеться про бізнеси з США, Великої Британії, Європи та Китаю. Для прикладу, можна згадати про такі компанії:

Китайський маркетплейс Alibaba;

маркетплейс Alibaba; Відомі бренди одягу з Італії та США. Мають на увазі Benetton, Diesel та Guess;

Американський сервіс Patreon;

Мережі супермаркетів – Auchan (Франція) та Metro (Німеччина);

Auchan (Франція) та Metro (Німеччина); Компанія Unilever, яка має британсько-нідерландське походження;

Бельгійсько-турецька корпорація AB InBev Efes, частка якої у російському пивній галузі становить 30%. Тоді як в Україні ця компанія володіє заводами у Чернігові, Харкові та Миколаєві, де, зокрема, випускають такі бренди: "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", "Жигулівське", сидр та квас.

Важливо! Загалом після 24 лютого 2022 року лише 10% іноземних бізнесів покинули ринок Росії. Ще 36% компаній заявили про такий намір.

Далі – більше! Тепер іноземним компаніям стає все складніше вийти з російського ринку. Зокрема, корпорації Carlsberg Group та Danone у Росії просто націоналізували, оскільки вони заявили про намір покинути цей ринок. Цікаво, що у червні 2023 року компанія Carlsberg Ukraine представила нову виробничу лінію на Київському пивоварному заводі.

Також нагадаємо, що Unilever потрапила у черговий скандал. Річ у тому, що вона заявила, що не буде чинити спротиву потенційній мобілізації працівників у Росії на війну проти України. Мовляв, вони просто дотримуються норм російського законодавства.