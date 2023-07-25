Дело в том, что большинство иностранных компаний до сих пор работают как в Украине, так и России. По подсчетам Киевской школы экономики, Сейчас 3 333 компании и организации с 92 стран и 58 отраслей, продолжают работать на рынке агрессора

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Иностранные компании работают в России и Украине одновременно

К сожалению, география компаний, продолжающих зарабатывать на рынке агрессора, а также уплачивать налоги в его бюджет достаточно широка. Речь идет о бизнесах из США, Великобритании, Европы и Китая. Например, можно упомянуть о таких компаниях:

Китайский маркетплейс Alibaba;

маркетплейс Alibaba; Известны бренды одежды из Италии и США. Подразумевают Benetton, Diesel и Guess;

Американский сервис Patreon;

Сети супермаркетов – Auchan (Франция) и Metro (Германия);

Auchan (Франция) и Metro (Германия); Компания Unilever, имеющая британско-нидерландское происхождение;

Бельгийско-турецкая корпорация AB InBev Efes, часть которой в российской пивной отрасли составляет 30%. Тогда как в Украине эта компания владеет заводами в Чернигове, Харькове и Николаеве, где, в частности, выпускают следующие бренды: "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское", сидр и квас.

Важно! В общем, после 24 февраля 2022 года только 10% иностранных бизнесов покинули рынок России. Еще 36% компаний заявили о таком намерении.

Дальше – больше! Теперь иностранным компаниям становится все сложнее выйти из российского рынка. В частности, корпорации Carlsberg Group и Danone в России просто национализировали, поскольку они заявили о намерении покинуть этот рынок. Интересно, что в июне 2023 года компания Carlsberg Ukraine представила новую производственную линию на Киевском пивоваренном заводе.

Также напомним, что Unilever попала в очередной скандал. Дело в том, что она заявила, что не будет противиться потенциальной мобилизации работников в России на войну против Украины. Мол, они просто соблюдают нормы российского законодательства.