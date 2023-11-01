За її словами, такий же механізм варто застосовувати до країн, які допомагають Кремлю обходити санкції. В інтерв’ю 24 Каналу європарламентарка від Німеччини Віола фон Крамон розповіла, чи Європа, зокрема Німеччина, після 1,5 року повномасштабної війни Росії в Україні, зрозуміла неможливість повернення до звичайних відносин з Росією.

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Скільки німецьких компаній досі працюють у Росії

Віола фон Крамон розповіла, що деякі люди мають надію повернутися до звичайного бізнесу з Росією. Проте уряд Німеччини вже почав зараз закривати лазівки, з допомогою яких обходили санкції. Проте за це немає ані покарань, ані штрафів.

Чим можна пригрозити людям, аби вони цього не робили? Формально, з 7 500 німецьких компаній присутніх в Росії, там залишилося близько половини, тобто 3 500. Вони все ще ведуть там бізнес і щодня знаходять шляхи обходу санкцій через Центральну Азію, вже не стільки через Вірменію, але іноді через Грузію, Туреччину та Сербію,

– розповіла євродепутатка.

Вона запевнила, що в політиці має бути зрозуміло – люди, які допомагають Росії обходити санкції, мають бути покарані. Віола фон Крамон розповіла, що:

проти тих, хто обходить санкції, треба запроваджувати вторинні санкції;

потрібно знайти правовий механізм, як використовувати заморожені гроші російських фізичних осіб, компаній та Центрального банку для відбудови України. Адже це питання не вирішено.

Який бізнес не покинув Росію