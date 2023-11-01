За її словами, такий же механізм варто застосовувати до країн, які допомагають Кремлю обходити санкції. В інтерв’ю 24 Каналу європарламентарка від Німеччини Віола фон Крамон розповіла, чи Європа, зокрема Німеччина, після 1,5 року повномасштабної війни Росії в Україні, зрозуміла неможливість повернення до звичайних відносин з Росією.
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Скільки німецьких компаній досі працюють у Росії
Віола фон Крамон розповіла, що деякі люди мають надію повернутися до звичайного бізнесу з Росією. Проте уряд Німеччини вже почав зараз закривати лазівки, з допомогою яких обходили санкції. Проте за це немає ані покарань, ані штрафів.
Чим можна пригрозити людям, аби вони цього не робили? Формально, з 7 500 німецьких компаній присутніх в Росії, там залишилося близько половини, тобто 3 500. Вони все ще ведуть там бізнес і щодня знаходять шляхи обходу санкцій через Центральну Азію, вже не стільки через Вірменію, але іноді через Грузію, Туреччину та Сербію,
– розповіла євродепутатка.
Вона запевнила, що в політиці має бути зрозуміло – люди, які допомагають Росії обходити санкції, мають бути покарані. Віола фон Крамон розповіла, що:
- проти тих, хто обходить санкції, треба запроваджувати вторинні санкції;
- потрібно знайти правовий механізм, як використовувати заморожені гроші російських фізичних осіб, компаній та Центрального банку для відбудови України. Адже це питання не вирішено.
Який бізнес не покинув Росію
- З Росії досі не вийшли компанії Heineken, Unilever, Philip Morris, Mondelez. Професор Єльського університету Джефф Зонненфельд розповів, що вищезгадані компанії порушують свої обіцянки, адже вони функціонують як спекулянти часів війни.
- Київська школа економіки розповіла, що наразі 3 333 компанії та організації з 92 країн та 58 галузей продовжують працювати на російському ринку.
- До речі, на жаль, тільки 10% іноземних бізнесів покинули ринок Росії після 24 лютого 2022 року. Окрім того, ще 36% компаній заявили про такий намір.