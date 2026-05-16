Щоб відкрити ФОП: топ-5 ніш, які українці обирають найчастіше для власної справи

Українці розвивають підприємництво попри виклики воєнного часу. Однією з найпопулярніших сфер є онлайн-навчання, а особливість теперішнього бізнесу в форматі роботи. Завдяки онлайну є можливість працювати та розвивати справу навіть у прифронтових територіях.

Яка ніша бізнесу є найпопулярнішою в Україні?

Про те, у яких сферах українці найчастіше відкривають ФОПи, йдеться на ресурсі finance.ua.

Попри повномасштабну війну кількість підприємців в Україні зростає. Значна частина з них працює через платіжні сервіси, наприклад, WayForPay. Однак через ресурс можна також простежити інші статистичні дані.

Наприклад, за 2025 рік до платформи приєдналися понад 12 тисяч нових підприємців. Це на 43% більше, ніж у 2024 році.

Водночас відомо, що за перший місяць роботи новий учасник платформи (тобто новий ФОП) отримує 18 тисяч гривень обороту. Також має 27 транзакцій із середнім чеком у 670 гривень. Але до третього місяця показники змінюються. Середній оборот збільшується до 38 тисяч гривень, а кількість транзакцій – до 58.

Через рік роботи середній місячний оборот підприємства складає близько 95 тисяч гривень. А загалом за перший рік середній оборот – 680 тисяч гривень.

Цікаво! 80% нових мерчантів отримують перший платіж у перший день після запуску бізнесу.

Щодо ніш, у яких з'являється найбільше нових підприємців, на першому місці – інфопродукти та онлайн-освіта. За рік показники саме ця категорія зросла вдвічі протягом 2025 року.

Зокрема якщо аналізувати ринок:

кількість онлайн-шкіл у 2021 році – 2 тисячі;

кількість онлайн-шкіл у 2025 році – понад 8 тисяч.

Тобто за 4 роки, сфери зросла в понад 4 рази.

Закривають п'ятірку найпопулярніших ніш бізнесу, що активно розвиваються та ростуть:

одяг, взуття, аксесуари;

косметика та послуги краси;

продукти, доставка, фермерські товари;

тактика, мілітарі, outdoor.



Ніші, які мають найбільше зростання за кількістю нових підприємців / Скриншот з сайту finance.ua

Хто і де відкриває новий бізнес?

Внутрішня статистика WayForPay показує, що 59% нових мерчантів – жінки. Найпопулярніші бізнеси, які відкривають дівчата – послуги краси, одяг і аксесуари, онлайн-курси та інфопродукти, хендмейд і декор.

Зауважте! За даними YC.Market у першому кварталі 2026 року саме жінки забезпечили 93% від чистого приросту ФОПів. За січень-березень 2026 року чоловіки зареєстрували лише 796 підприємств, а жінки – 11 035 власних справ.

У перші 3 місяці роботи середній оборот бізнесу, який відкриває жінка становить 38 тисяч гривень. Середній чек до відповідних категорій – 680 гривень.

За кількістю нових бізнесів лідером залишається Київ. Але найвищі темпи зростання показує Харківська область. Саме там нових мерчантів за рік +67%. Це свідчить про те, що навіть з бойовими діями люди продовжують вести бізнес і відкривають нові власні справи. Щоправда, онлайн.



Регіони, де за рік кількість нових підприємців зросла найбільше / Скриншот з сайту finance.ua

Як обрати нішу та створити в ній бізнес у 2026 році?

За даними ресурсу eDilo перед тим як відкривати власну справу треба обрати нішу та створити свою бізнес-ідею. Адже для вдалого запуску власної справи треба яскравий чи абстрактний задум треба перетворити на чіткий і зрозумілий план.

Найкращі бізнес-ідеї у 2026 році:

енергонезалежність та Smart Energy;

штучний інтелект та автоматизація;

defence-Tech та товари подвійного призначення;

локальний фуд-рітейл та крафтове виробництво;

освіта та EdTech.

Як зазначають на ресурсі, кожну із цих сфер об'єднує "симбіоз актуальності та технологічності". Через те що ці напрямки базуються на потребах людей та бізнесу для реального часу – вони матимуть попит у будь-які часи.

А щоб чітко продумати свою ідею та створити конкретний план реалізації з деталями, на сайті радять скористатися технікою SCAMPER. Кожна літера – окреме слово й окремий вид завдання, яке треба виконати, щоб проаналізувати поточну ідею.

Substitute – що можна замінити?

Combine – що можна поєднати?

Adapt – що можна запозичити з іншої сфери?

Modify – змінити масштаб, форму чи атрибути.

Put to other use – що можна запропонувати як інше застосування?

Eliminate – що можна прибрати чи усунути?

Reverse – що можна змінити чи як перевернути послідовність?

Початок власної підприємницької діяльності може бути викликом, але правильний вибір бізнес-ідеї може значно полегшити цей процес і підвищити шанси на успіх. Важливо не лише знайти те, що відповідає вашим інтересам, але й оцінити потенціал ринку та реалістичність розвитку обраної ніші,

– пояснив Денис Демчина, бізнес-брокер.

Зокрема експерт додає, що найбільш прибутковими бізнесами в Україні нині є:

сфера ІТ;

доставка їжі;

послуги краси;

онлайн-торгівля;

агробізнес;

фінансові послуги.

Що ще потрібно знати про підприємницьку діяльність в Україні у 2026 році?

Зараз в Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників. Український ринок і бізнес фактично живуть у кризі. Кадровий голод стає однією з головних економічних проблем і бізнес уже частіше не може знайти людей навіть на базові позиції. Особливо складною ситуація стає для галузей, де потрібна фізична праця або технічна кваліфікація.

Як зазначив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко у коментарі для 24 Каналу, ситуація на ринку незмінна вже понад 2 роки. Він зазначає, що працівників бракує у сферах логістики та транспорту. Зокрема наводить інші приклади:

"Попит на швачок росте з року в рік. Це відбувається на фоні того, що збільшується армія, відповідно такі професії стають потрібними. Також попит росте на професії у галузях енергетики, комунального господарства та будівництва", – пояснив Мірошниченко.

Щодо причин такої ситуації варто розуміти, що економіка потребує змін відповідно до воєнного стану. Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдуліна зокрема зазначає, що зараз економічні процеси в Україні мають бути іншими. З акцентом на виробництво та відновлення. Саме тому бізнеси й підприємства потребують іншого виду робітників. Але через попередні наративи та стереотипи, які роками формувалися в суспільстві, маємо гострий дефіцит кадрів.

"Протягом останніх понад двадцяти років в Україні сформувався стійкий соціальний наратив: після школи – університет, після університету – офіс. Робітничі професії не були "престижними", їх сприймали як вибір тих, хто не зміг вступити до закладу вищої освіти. Профтехосвіта деградувала, але не тому, що держава раптово про неї забула, а тому, що в тому числі на неї не було соціального попиту", – додала Абдуліна.