Які посади пропонують українцям 50+?

Після масштабного опитування понад 60 тисяч роботодавців стало зрозуміло: український ринок праці стрімко змінюється. Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Майже 20 тисяч компаній планують набирати персонал протягом року, а 66,3% із них готові розглядати кандидатів віком 60+.

Найбільше вакансій для працівників старшого віку зараз пропонують у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Саме ці регіони найбільше потерпають від нестачі кадрів.

Найактивніше людей 50+ шукають у таких сферах:

промисловість;

медицина;

освіта;

агросектор;

торгівля;

енергетика;

ЖКГ.

Особливий попит мають фахівці з практичним досвідом – інженери, технологи, електрики, слюсарі, агрономи, лікарі, механіки та фармацевти.

Юлія Жовтяк Директорка Державної служби зайнятості Роботодавці дедалі більше цінують емоційну стабільність, відповідальність, лояльність до компанії та практичний досвід працівників старшого віку. Для багатьох сфер саме ці якості стають критично важливими в умовах кадрового дефіциту.

Окремо роботодавці відзначають роль таких працівників у наставництві та передачі професійного досвіду.

Втім, проблема ейджизму повністю не зникла. За словами Жовтяк, багатьох кандидатів досі оцінюють через стереотипи.

Головним бар’єром для кандидатів старшого віку часто залишається не сам вік, а стереотипи щодо "цифрового розриву" та нібито низької адаптивності. Водночас компанії, що впроваджують програми перенавчання, зазвичай демонструють вищу готовність до найму. Сьогодні вікова дискримінація здебільшого має прихований характер. Замість прямої відмови через вік кандидати нерідко чують формулювання про "надмірну кваліфікацію" або "невідповідність корпоративній культурі",

– наголосила Жовтяк.

У Державній службі зайнятості також нагадали, що торік основну частину працюючого населення України становили люди віком від 36 до 60 років – це майже дві третини всіх працівників країни.

Яку програму запускають для людей 50+?

Однак старші за 50 років люди часто випадають із ринку праці, але не через нестачу досвіду, адже роботодавці якраз цінують їхню надійність. Детальніше про новий проєкт для них і дослідження проблеми розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Посадовиця обговорила прогноз щодо ринку праці з очільницею Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою. Зокрема, дослідження "Ринок праці після 50 років" показало:

65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок;

а 60% – визнають вплив вікових стереотипів під час найму.

Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у центрі якої – людський капітал як головний ресурс країни. Її мета полягає не лише у створенні нових робочих місць, а й у зменшенні перешкод для працевлаштування, щоб люди різного віку могли реалізувати свій потенціал.

"Досвід має значення" – національна програма дорослого стажування для людей 50+, яка передбачає три ключові етапи:

Навчання та підготовка до нового етапу кар'єри: оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок. Зустріч із роботодавцем та обговорення формату майбутньої співпраці. Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю подальшого працевлаштування. У цей період кандидат знайомиться з робочими процесами, а роботодавець може оцінити, наскільки людина відповідає посаді.

Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці,

– наголосила прем'єр-міністерка.

Які причини дефіциту кадрів в Україні?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",

– додає Гаврюшенко.

Що ще відомо про ринок праці 2026 в Україні?