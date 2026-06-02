Звільнення айтівців за кордоном

За останній рік роботодавці скоротили 17% айтівців. Це трохи менше, ніж торік, коли показник становив 19%, пишуть в DOU.

Як і раніше, за кордоном ситуація складніша. Там під скорочення потрапили 20% спеціалістів проти 17% в Україні. Скорочення торкнулися працівників усіх рівнів – від джунів до керівників команд. Особливо помітною є частка сеньйорів серед звільнених:

за кордоном – 53%;

в Україні – 43%.

Відомо, що звільнення не оминули жоден напрямок в ІТ. За кордоном частіше, ніж торік, під скорочення потрапляли:

UI/UX-дизайнери;

Product-дизайнери.

ШІ вже впливає на звільнення, але поки що обмежено

Попри численні розмови про те, що штучний інтелект масово замінює працівників, статистика поки не підтверджує такого сценарію. Лише 5% опитаних заявили, що втратили роботу через автоматизацію або заміну їхньої ролі ШІ.

Основними причинами звільнень залишаються:

оптимізація витрат – 38%;

складна фінансова ситуація – 32%.

Серед нетехнічних спеціалістів оптимізацію як причину звільнення називали особливо часто – 47%. Технічні фахівці натомість частіше втрачали роботу через:

Завершення проєктів; Відмову замовника від проєкту; Замороження проєктів.

Водночас порівняно з минулим роком звільнень через скасування проєктів стало менше як в Україні, так і за кордоном. Серед нетипових причин респонденти називали внутрішні конфлікти, продаж компаній та звільнення без пояснень. Зокрема, деякі айтівці повідомляли:

"Звільняли тих, хто відкрито показував своє незадоволення затримками зарплати"

"Компанію продали, нові власники зробили реструктуризацію і звільнили всіх працівників"

"«Звільнили весь український офіс без пояснення причини"

"Жодних пояснень. Повідомили, що не підійшов команді"

