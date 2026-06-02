Звільнення айтівців за кордоном
За останній рік роботодавці скоротили 17% айтівців. Це трохи менше, ніж торік, коли показник становив 19%, пишуть в DOU.
Дивіться також Платять 60 тисяч, але працювати нікому: одна з ключових галузей терміново шукає кадри
Як і раніше, за кордоном ситуація складніша. Там під скорочення потрапили 20% спеціалістів проти 17% в Україні. Скорочення торкнулися працівників усіх рівнів – від джунів до керівників команд. Особливо помітною є частка сеньйорів серед звільнених:
- за кордоном – 53%;
- в Україні – 43%.
Відомо, що звільнення не оминули жоден напрямок в ІТ. За кордоном частіше, ніж торік, під скорочення потрапляли:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- UI/UX-дизайнери;
- Product-дизайнери.
ШІ вже впливає на звільнення, але поки що обмежено
Попри численні розмови про те, що штучний інтелект масово замінює працівників, статистика поки не підтверджує такого сценарію. Лише 5% опитаних заявили, що втратили роботу через автоматизацію або заміну їхньої ролі ШІ.
Основними причинами звільнень залишаються:
- оптимізація витрат – 38%;
- складна фінансова ситуація – 32%.
Серед нетехнічних спеціалістів оптимізацію як причину звільнення називали особливо часто – 47%. Технічні фахівці натомість частіше втрачали роботу через:
- Завершення проєктів;
- Відмову замовника від проєкту;
- Замороження проєктів.
Водночас порівняно з минулим роком звільнень через скасування проєктів стало менше як в Україні, так і за кордоном. Серед нетипових причин респонденти називали внутрішні конфлікти, продаж компаній та звільнення без пояснень. Зокрема, деякі айтівці повідомляли:
- "Звільняли тих, хто відкрито показував своє незадоволення затримками зарплати"
- "Компанію продали, нові власники зробили реструктуризацію і звільнили всіх працівників"
- "«Звільнили весь український офіс без пояснення причини"
- "Жодних пояснень. Повідомили, що не підійшов команді"
Що треба знати про ринок праці в Україні?
Попит на віддалену роботу в Україні перевищує пропозицію, водночас лише 7% вакансій є дистанційними. Дистанційна робота популярна через війну, релокацію, бажання гнучкого графіка та обмеження для певних груп населення.
Український ринок фрилансу дедалі активніше рухається у бік вузької експертизи. Тому сьогодні фахівці, які мають глибоку спеціалізацію у своїй ніші, можуть отримувати 2 – 3 тисячі доларів на місяць і більше. Фактично ринок дедалі активніше переходить від універсальності до експертності.