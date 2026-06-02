Увольнение айтишников за рубежом

За последний год работодатели сократили 17% айтишников. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 19%, пишут в DOU.

По-прежнему, за рубежом ситуация сложнее. Там под сокращение попали 20% специалистов против 17% в Украине. Сокращения коснулись работников всех уровней – от джунов до руководителей команд. Особенно заметна доля сеньоров среди уволенных:

за рубежом – 53%;

в Украине – 43%.

Известно, что увольнения не обошли ни одно направление в ІТ. За рубежом чаще, чем в прошлом году, под сокращение попадали:

UI/UX-дизайнеры;

Product-дизайнеры.

ИИ уже влияет на увольнение, но пока ограниченно

Несмотря на многочисленные разговоры о том, что искусственный интеллект массово заменяет работников, статистика пока не подтверждает такого сценария. Лишь 5% опрошенных заявили, что потеряли работу из-за автоматизации или замены их роли ИИ.

Основными причинами увольнений остаются:

оптимизация расходов – 38%;

сложная финансовая ситуация – 32%.

Среди нетехнических специалистов оптимизацию как причину увольнения называли особенно часто – 47%. Технические специалисты чаще теряли работу из-за:

Завершения проектов; Отказ заказчика от проекта; Замораживания проектов.

В то же время по сравнению с прошлым годом увольнений из-за отмены проектов стало меньше как в Украине, так и за рубежом. Среди нетипичных причин респонденты называли внутренние конфликты, продажа компаний и увольнение без объяснений. В частности, некоторые айтишники сообщали:

"Увольняли тех, кто открыто показывал свое недовольство задержками зарплаты"

"Компанию продали, новые владельцы сделали реструктуризацию и уволили всех работников"

""Уволили весь украинский офис без объяснения причины"

"Никаких объяснений. Сообщили, что не подошел команде"

