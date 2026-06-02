Увольнение айтишников за рубежом
За последний год работодатели сократили 17% айтишников. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 19%, пишут в DOU.
По-прежнему, за рубежом ситуация сложнее. Там под сокращение попали 20% специалистов против 17% в Украине. Сокращения коснулись работников всех уровней – от джунов до руководителей команд. Особенно заметна доля сеньоров среди уволенных:
- за рубежом – 53%;
- в Украине – 43%.
Известно, что увольнения не обошли ни одно направление в ІТ. За рубежом чаще, чем в прошлом году, под сокращение попадали:
- UI/UX-дизайнеры;
- Product-дизайнеры.
ИИ уже влияет на увольнение, но пока ограниченно
Несмотря на многочисленные разговоры о том, что искусственный интеллект массово заменяет работников, статистика пока не подтверждает такого сценария. Лишь 5% опрошенных заявили, что потеряли работу из-за автоматизации или замены их роли ИИ.
Основными причинами увольнений остаются:
- оптимизация расходов – 38%;
- сложная финансовая ситуация – 32%.
Среди нетехнических специалистов оптимизацию как причину увольнения называли особенно часто – 47%. Технические специалисты чаще теряли работу из-за:
- Завершения проектов;
- Отказ заказчика от проекта;
- Замораживания проектов.
В то же время по сравнению с прошлым годом увольнений из-за отмены проектов стало меньше как в Украине, так и за рубежом. Среди нетипичных причин респонденты называли внутренние конфликты, продажа компаний и увольнение без объяснений. В частности, некоторые айтишники сообщали:
- "Увольняли тех, кто открыто показывал свое недовольство задержками зарплаты"
- "Компанию продали, новые владельцы сделали реструктуризацию и уволили всех работников"
- ""Уволили весь украинский офис без объяснения причины"
- "Никаких объяснений. Сообщили, что не подошел команде"
Что нужно знать о рынке труда в Украине?
Спрос на удаленную работу в Украине превышает предложение, то же время только 7% вакансий являются дистанционными. Удаленная работа популярна из-за войны, релокацию, желание гибкого графика и ограничения для определенных групп населения.
Украинский рынок фриланса все активнее движется в сторону узкой экспертизы. Поэтому сегодня специалисты, которые имеют глубокую специализацию в своей нише, могут получать 2 – 3 тысячи долларов в месяц и более. Фактически рынок все активнее переходит от универсальности к экспертности.