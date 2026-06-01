Почему в агросекторе возник кадровый голод?

Почти 75% агрокомпаний сталкиваются с нехваткой персонала, а некоторые вакансии остаются открытыми в течение нескольких месяцев из-за отсутствия кандидатов, пишет OBOZ.

Самая сложная ситуация в этой области сохраняется, потому что мобилизация значительно сократила количество мужчин в возрасте 25 – 45 лет – самой продуктивной категории работников. Также среди основных причин:

демографический спад 1990-х годов, из-за которого на рынок выходит меньше молодых специалистов;

трудовая миграция за границу;

переход специалистов в другие отрасли с более прогнозируемыми условиями работы.

В первом квартале 2026 года украинские работодатели предлагали почти 148 тысяч вакансий в сельском хозяйстве, однако закрыть удалось лишь 61 тысячу – более половины должностей остаются вакантными,

– пишут в издании.

Как самые дефицитные профессии и сколько платят в агросекторе?

Наибольший кадровый голод агрокомпании сегодня испытывают среди технических и узкопрофильных специалистов. Из-за нехватки кадров работодатели не только повышают зарплаты, но и предлагают дополнительные бонусы – жилье, питание, компенсацию горючего и обучение.

Механизатор

Сейчас это одна из самых востребованных вакансий профессий: дефицит специалистов на этих позициях настолько велик, что на многие вакансии вообще нет кандидатов.

Зарплата механизатора стартует от 25 000 гривен и может достигать 45 000 гривен в зависимости от сезона и размера предприятия. Дополнительно часто предоставляют бесплатное жилье, питание и топливо.

Оператор агродронов

Профессия оператора агродрона возникла всего два года назад, но уже стала одной из самых дефицитных. Обучение длится 1 – 3 месяца, а заработная плата колеблется в пределах 20 000 – 35 000 гривен. Спрос на таких специалистов превышает предложение в несколько раз и дальше растет.

Агроном

Он работает с цифровыми картами полей, анализирует спутниковые данные, контролирует внесение удобрений и применяет технологии точного земледелия. В зависимости от опыта и квалификации агрономы сегодня могут зарабатывать от 30 до 55 000 гривен в месяц.

Агрохимик

Спрос на таких специалистов остается стабильно высоким из-за необходимости повышать эффективность производства. Среди основных задач – анализ почв, расчет норм внесения удобрений и тому подобное. Начальная зарплата составляет 18 000 – 25 000 гривен, а за год приобретенного опыта можно перейти на значительно более высокую позицию.

Специалисты по зерновой логистике и элеваторам

Из-за больших объемов экспорта и перевозок аграрный бизнес требует все больше специалистов в сфере логистики. Оператор начального уровня может рассчитывать на 13 000 гривен, а руководитель лаборатории – до 60 000 гривен.

Должность логиста зернового трейдера сочетает аналитику, переговоры и знание рынка, стартовая зарплата – 20 000 – 28 000 гривен с перспективой вырасти до более 50 000 грн за 2 – 3 года опыта.

