Почему в агросекторе возник кадровый голод?
Почти 75% агрокомпаний сталкиваются с нехваткой персонала, а некоторые вакансии остаются открытыми в течение нескольких месяцев из-за отсутствия кандидатов, пишет OBOZ.
Самая сложная ситуация в этой области сохраняется, потому что мобилизация значительно сократила количество мужчин в возрасте 25 – 45 лет – самой продуктивной категории работников. Также среди основных причин:
- демографический спад 1990-х годов, из-за которого на рынок выходит меньше молодых специалистов;
- трудовая миграция за границу;
- переход специалистов в другие отрасли с более прогнозируемыми условиями работы.
В первом квартале 2026 года украинские работодатели предлагали почти 148 тысяч вакансий в сельском хозяйстве, однако закрыть удалось лишь 61 тысячу – более половины должностей остаются вакантными,
– пишут в издании.
Как самые дефицитные профессии и сколько платят в агросекторе?
Наибольший кадровый голод агрокомпании сегодня испытывают среди технических и узкопрофильных специалистов. Из-за нехватки кадров работодатели не только повышают зарплаты, но и предлагают дополнительные бонусы – жилье, питание, компенсацию горючего и обучение.
- Механизатор
Сейчас это одна из самых востребованных вакансий профессий: дефицит специалистов на этих позициях настолько велик, что на многие вакансии вообще нет кандидатов.
Зарплата механизатора стартует от 25 000 гривен и может достигать 45 000 гривен в зависимости от сезона и размера предприятия. Дополнительно часто предоставляют бесплатное жилье, питание и топливо.
- Оператор агродронов
Профессия оператора агродрона возникла всего два года назад, но уже стала одной из самых дефицитных. Обучение длится 1 – 3 месяца, а заработная плата колеблется в пределах 20 000 – 35 000 гривен. Спрос на таких специалистов превышает предложение в несколько раз и дальше растет.
- Агроном
Он работает с цифровыми картами полей, анализирует спутниковые данные, контролирует внесение удобрений и применяет технологии точного земледелия. В зависимости от опыта и квалификации агрономы сегодня могут зарабатывать от 30 до 55 000 гривен в месяц.
- Агрохимик
Спрос на таких специалистов остается стабильно высоким из-за необходимости повышать эффективность производства. Среди основных задач – анализ почв, расчет норм внесения удобрений и тому подобное. Начальная зарплата составляет 18 000 – 25 000 гривен, а за год приобретенного опыта можно перейти на значительно более высокую позицию.
- Специалисты по зерновой логистике и элеваторам
Из-за больших объемов экспорта и перевозок аграрный бизнес требует все больше специалистов в сфере логистики. Оператор начального уровня может рассчитывать на 13 000 гривен, а руководитель лаборатории – до 60 000 гривен.
Должность логиста зернового трейдера сочетает аналитику, переговоры и знание рынка, стартовая зарплата – 20 000 – 28 000 гривен с перспективой вырасти до более 50 000 грн за 2 – 3 года опыта.
Что нужно знать о рынке труда в Украине?
Спрос на удаленную работу в Украине превышает предложение, то же время только 7% вакансий являются дистанционными. Удаленная работа популярна из-за войны, релокацию, желание гибкого графика и ограничения для определенных групп населения.
Украинский рынок фриланса все активнее движется в сторону узкой экспертизы. Поэтому сегодня специалисты, которые имеют глубокую специализацию в своей нише, могут получать 2 – 3 тысячи долларов в месяц и более. Фактически рынок все активнее переходит от универсальности к экспертности.
Только 13% украинских работодателей готовы нанимать трудовых мигрантов, хотя кадровый дефицит заставляет пересматривать подходы к поиску персонала. Промышленные предприятия сталкиваются с кадровым кризисом в таких профессиях, как операторы производственных линий, слесари, электрики, механики, инженеры и технологи.