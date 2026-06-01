Чому в агросекторі виник кадровий голод?

Майже 75% агрокомпаній стикаються з нестачею персоналу, а деякі вакансії залишаються відкритими протягом кількох місяців через відсутність кандидатів, пише OBOZ.

Дивіться також Молодь виїжджає за кордон – як це вдарило по українському бізнесу

Найскладніша ситуація в цій галузі зберігається, бо мобілізація значно скоротила кількість чоловіків у віці 25 – 45 років – найпродуктивнішої категорії працівників. Також серед основних причин:

демографічний спад 1990-х років, через який на ринок виходить менше молодих фахівців;

трудова міграція за кордон;

перехід спеціалістів до інших галузей із більш прогнозованими умовами роботи.

У першому кварталі 2026 року українські роботодавці пропонували майже 148 тисяч вакансій у сільському господарстві, однак закрити вдалося лише 61 тисячу – понад половина посад залишаються вакантними,

– пишуть у виданні.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як найдефіцитніші професії і скільки платять в агросекторі?

Найбільший кадровий голод агрокомпанії сьогодні відчувають серед технічних і вузькопрофільних спеціалістів. Через нестачу кадрів роботодавці не лише підвищують зарплати, а й пропонують додаткові бонуси – житло, харчування, компенсацію пального та навчання.

Механізатор

Зараз це одна з найбільш затребуваних вакансій професій: дефіцит фахівців на цих позиціях настільки великий, що на багато вакансій взагалі немає кандидатів.

Зарплата механізатора стартує від 25 000 гривень і може сягати 45 000 гривень залежно від сезону та розміру підприємства. Додатково часто надають безкоштовне житло, харчування та паливо.

Оператор агродронів

Професія оператора агродрона виникла всього два роки тому, але вже стала однією з найдефіцитніших. Навчання триває 1 – 3 місяці, а заробітна плата коливається в межах 20 000 – 35 000 гривень. Попит на таких фахівців перевищує пропозицію в кілька разів і далі зростає.

Агроном

Він працює з цифровими картами полів, аналізує супутникові дані, контролює внесення добрив і застосовує технології точного землеробства. Залежно від досвіду та кваліфікації агрономи сьогодні можуть заробляти від 30 до 55 000 гривень на місяць.

Агрохімік

Попит на таких фахівців залишається стабільно високим через необхідність підвищувати ефективність виробництва. Серед основних завдань – аналіз ґрунтів, розрахунок норм внесення добрив тощо. Початкова зарплата складає 18 000 – 25 000 гривень, а за рік набутого досвіду можна перейти на значно вищу позицію.

Фахівці із зернової логістики та елеваторів

Через великі обсяги експорту та перевезень аграрний бізнес потребує все більше спеціалістів у сфері логістики. Оператор початкового рівня може розраховувати на 13 000 гривень, а керівник лабораторії – до 60 000 гривень.

Посада логіста зернового трейдера поєднує аналітику, переговори і знання ринку, стартова зарплата – 20 000 – 28 000 гривень з перспективою вирости до понад 50 000 грн за 2 – 3 роки досвіду.

Що треба знати про ринок праці в Україні?