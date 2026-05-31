Що відбувається на ринку праці
Такі дані за результатами власного дослідження опублікували в Європейській Бізнес Асоціації. Також майже половина опитуваних зауважила, що виїзд молодих фахівців віком 18 – 22 роки за кордон вплинув на HR-стратегію та операційну діяльність бізнесу.
Найскладніше компаніям зараз закривати вакансії робітничих і технічних спеціальностей. Також нестачу спостерігають серед вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, а ще – серед менеджерів з продажів і керівників середньої ланки.
Ситуацію для 24 Каналу прокоментувала керівниця напряму OLX Робота й співголова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації Марія Абдулліна. За її словами, кадрова криза може посилюватися, тож бізнесу доведеться не лише підвищувати зарплати, а й змінювати підходи до наймання, залучаючи різні групи населення.
Компанії вже стають більш відкритими до працевлаштування ветеранів, людей з інвалідністю та кандидатів старшого віку. Активно залучають жінок на традиційно чоловічі спеціальності,
– зауважила вона.
Хто працюватиме замість молоді
- На тлі кризи українські роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей віком 50+, а частина компаній уже готова брати на роботу навіть кандидатів старших за 60 років. Найактивніше їх шукають у сферах промисловості, медицини, освіти, агросектору, торгівлі, енергетики та ЖКГ.
Натомість уряд запустив програму "Досвід має значення" для безплатного навчання та короткострокового стажування людей старшого віку з можливістю подальшого працевлаштування.