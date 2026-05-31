Что происходит на рынке труда
Такие данные по результатам собственного исследования опубликовали в Европейской Бизнес Ассоциации. Также почти половина опрошенных отметила, что выезд за границу молодых специалистов в возрасте от 18 до 22 лет повлиял на HR-стратегию и операционную деятельность бизнеса.
Сложнее всего компаниям сейчас закрывать вакансии рабочих и технических специальностей. Также нехватку наблюдают среди узкопрофильных специалистов со знанием английского, а еще – среди менеджеров по продажам и руководителей среднего звена.
Ситуацию для 24 Канала прокомментировала руководитель направления OLX Работа и сопредседатель HR-комитета Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина. По ее словам, кадровый кризис может усиливаться, поэтому бизнесу придется не только повышать зарплаты, но и менять подходы к найму, привлекая различные группы населения.
Компании уже становятся более открытыми к трудоустройству ветеранов, людей с инвалидностью и кандидатов старшего возраста. Активно привлекают женщин на традиционно мужские специальности,
– отметила она.
Кто будет работать вместо молодежи
- На фоне кризиса украинские работодатели все чаще открывают вакансии для людей в возрасте 50+, а часть компаний уже готова брать на работу даже кандидатов старше 60 лет. Активно их ищут в сферах промышленности, медицины, образования, агросектора, торговли, энергетики и ЖКХ.
В свою очередь правительство запустило программу "Опыт имеет значение" для бесплатного обучения и краткосрочной стажировки людей старшего возраста с возможностью дальнейшего трудоустройства.