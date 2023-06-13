Перша комунікація зі співробітниками: головні тези з листа нової очільниці Twitter

Працівники компанії Twitter отримали перший лист після зміни керівництва. Проте заяви Лінди Яккоріно можна назвати відлунням думок Ілона Маска.

Цікаво, що пізніше очільниця соціальної мережі оприлюднила свій лист онлайн, внісши незначні зміни. Вона також додала, що настав час для платформи перейти до фази "Twitter 2.0."

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Перша комунікація зі співробітниками

Лінда Яккоріно заявила, що її місія – перетворити Twitter у "найбільш правдиве джерело інформації у світі у режимі реального часу". Бізнесвумен додала, що це не пуста обіцянка.

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Яккоріно також згадала про візію власника соціальної мережі Ілона Маска. Йдеться про перетворення, згідно з їхнім планом, у "глобальну площу для того, щоб рухати цивілізацію вперед шляхом обміну інформацією без фільтрів та відкритого діалогу про речі, які мають ключове значення для нас".

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Глава американської компанії вважає, що Twitter потребує змін та виділила такі аспекти:

У соціальній мережі є можливості для того, щоб виходити за звичні рамки;

Також йдеться про наявність необхідних умов для створення нових партнерств, вітання нових голосів і спільно створювати щось нове, що може змінити світ.

Скандальний Ілон Маск повідомив про намір піти з посади генерального директора Twitter у середині травня. Проте мільярдер й надалі буде виконувати обов'язки виконавчого голови та технічного директора.