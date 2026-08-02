Росія зруйнувала поштовий термінал "Нової пошти" під Харковим: загинула людина

Вранці 2 серпня окупанти атакували передмістя Харкова. Ворожі дрони влучили у поштовий термінал "Нової пошти".

Внаслідок двох влучань поштовий термінал зруйновано, розповіли у компанії.

Що відомо про удар по Новій Пошті 2 серпня?

На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника.

У мережі пишуть, що йдеться про термінал "Нової пошти" у селищі Коротич. Загиблий був водієм однієї із транспортних компаній.

Ми на постійному зв'язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку,

– запевнили у компанії.

У "Новій пошті" зазначили, що оперативно перебудували логістику. "Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку", – додали там.

Зауважимо, що близько 10:37 глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про приліт БпЛА у передмісті Харкова. На місці удару спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу. Згодом чиновник заявив, що внаслідок атаки загинула одна людина.

Нагадаємо, що Росія ввечері 31 липня атакувала Полтаву дронами-камікадзе "Шахед". Один із ударів припав по терміналу "Нової пошти", який зазнав серйозних пошкоджень. Працівники перебували в укритті, тому загиблих і постраждалих немає.

Також ворог зруйнував відділення у Гайсині на Вінниччині та сортувальний термінал у Дніпропетровській області.

У компанії повідомили, що компенсують клієнтам вартість знищених відправлень.