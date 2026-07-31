Новий графік "Нової пошти": як працюватимуть відділення з 1 серпня

Компанія "Нова пошта" дещо змінює свій графік. Тепер у вихідні українці матимуть більше часу, аби відправити чи отримати свої посилки.

Який графік роботи "Нової Пошти" з 1 серпня

У суботу та неділю відділення відкриватимуться на годину раніше, про що повідомили у компанії.

Вони відкриватимуть о 08:00 годині ранку. Але тільки в обласних центрах.

Перевірити, чи змінився графік конкретного відділення, можна таким чином:

на сайті "Нової пошти"; у в мобільному застосунку.

Новий графік набуде чинності вже 1 серпня.

Водночас робочий час відділень, які розташовані на території торгівельних центрів, збігається з графіком роботи ТЦ.

А зачинятимуться відділення о 19 годині вечора.

Нагадаємо, що українцям слід слідкувати за новинами від "Нової пошти". Наразі ворог активно атакує відділення компанії, сортувальні термінали. У компанії ж повідомляють про наслідки атак, стан посилок та компенсацію щодо оголошеної вартості.

У четвер, 30 липня, росіяни влучили у сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві. Компанія компенсує оголошену вартість усіх пошкоджених відправлень.

Що ще відомо про новини щодо "Нової пошти"

У липні компанія запустила нічну доставку. Вона працює з 22:00 до 07:00 ранку в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі.