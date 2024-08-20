"Нова пошта" залучила 20 мільйонів доларів: на що компанії потрібно стільки грошей

"Нова пошта" продовжує інвестувати у свій розвиток. Для нового етапу компанії знадобився кредит на десятки мільйонів доларів.

Інвестиції у розвиток

Як повідомили у "Новій пошті", компанія підписала кредитну угоду з банком Credit Agricole. Сума позики становить 20 мільйонів доларів.

До теми "Нова пошта" проти податку на дрібні посилки: що це нововведення означає для українців

Ці гроші потрібні компанії для розширення логістичного хабу на заході України. Йдеться про викуп двох терміналів на Львівщині та розширення їхньої пропускної спроможності.

Окрім того, заплановане встановлення нових сортувальних ліній. Імплементація цих кроків повинна збільшити потужності логістичного хабу аж втричі.

Міжнародна експансія

Окрім розвитку внутрішніх потужностей "Нова пошта" активно розвиває і європейський напрямок діяльності. Раніше ми писали про те, що компанія вже відкрила відділення у Франції та планує почати роботу у ще кількох французьких містах вже до кінця 2024 року.