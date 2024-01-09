Група компаній "Нова пошта" змінює назву на NOVA

Група компаній "Нова пошта", куди разом з іншими компаніями входить і сама "Нова пошта", змінює назву. У компанії підкреслили, що за 20 років на ринку України "Нова пошта" стала "вже набагато більше, аніж пошта".

Чому група компаній "Нова пошта" змінила назву

У компанії пояснили, що "Нова пошта" як логістичний оператор залишається "Новою поштою". Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде.

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Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів – NOVA,

– йдеться в повідомленні.

Представники компанії також повідомили, що у 2024 році, "Нова пошта" планує збільшити кількість відділень до 3 тисяч, а поштоматів – до 5 тисяч. Також, імовірно, відбудеться побудова 10 сортувальних центрів. Розширення стосуватиметься і відкриття відділень у 17 європейських країнах.

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Завдяки цим змінам, середній час доставки по Україні має скоротитися ще на 2 години. Тобто він складатиме 22 години.