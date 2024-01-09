Чому група компаній "Нова пошта" змінила назву
У компанії пояснили, що "Нова пошта" як логістичний оператор залишається "Новою поштою". Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде.
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Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів – NOVA,
– йдеться в повідомленні.
Представники компанії також повідомили, що у 2024 році, "Нова пошта" планує збільшити кількість відділень до 3 тисяч, а поштоматів – до 5 тисяч. Також, імовірно, відбудеться побудова 10 сортувальних центрів. Розширення стосуватиметься і відкриття відділень у 17 європейських країнах.
Завдяки цим змінам, середній час доставки по Україні має скоротитися ще на 2 години. Тобто він складатиме 22 години.
Що відомо про "Нову пошту""Нова пошта" – це компанія, що розпочала свою діяльність в Україні у 2001 році. Зараз ця організація займається не тільки логістичними перевезеннями, а і фінансовими операціями та технологічними розробками.
- "Нова пошта" – сервіс доставки різноманітного вантажу в Україні.
- "Nova Post Europe" – логістичні послуги для бізнесу та окремих осіб.
- "NovaPay" – міжнародна платіжна система.
- "Nova Global" – компанія, що співпрацює з міжнародними маркетплейсами та комерційними майданчиками.
- "Nova Digital" – ІТ-компанія, яка займається створенням вебдодатків та програмного забезпечення.
- "Supernova Airlines" – авіадоставка з різних куточків світу